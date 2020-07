Stalker “ultras” viola divieto di avvicinamento: arrestato

È stato sorpreso a litigare per questioni calcistiche, piuttosto animato, in una zona cui avrebbe dovuto tenersi a distanza in virtù di un divieto di avvicinamento per stalking.

Per questo motivo un 53enne con diversi precedenti penali, appassionato di calcio e noto in centro storico per l’indole problematica e a volte violenza, è stato arrestato.

L’uomo, denunciato in passato per avere molestato persone a lui vicine chiedendo loro denaro, aveva il divieto di avvicinamento sia ai conoscenti sia ai luoghi che frequentano abitualmente. Qualche settimana fa è stato visto litigare con alcune persone per questioni di “calcio”proprio vicino ad uno dei posti che gli erano stati proibiti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rintracciato in piazza Sarzano, è stato denunciato e per lui è scattato l’aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere.