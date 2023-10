Taglia il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari

Doveva essere agli arresti domiciliari, ma è stato trovato a bordo di un veicolo in via Sardorella in Valpolcevera. Protagonista dell'episodio un 20enne originario del Gabon, è stato arrestato e sarà giudicato per direttissima.

La polizia locale, durante i normali controlli stradali, ha fermato il veicolo e ha subito notato il nervosismo del passeggero, che ha cercato di allontanarsi, senza successo. Ha poi dichiarato di essere privo di documenti e di trovarsi ai domiciliari con controllo elettronico. Per verificare che quanto detto fosse vero gli agenti hanno inviato una pattuglia presso l'abitazione, in via Anfossi, dove hanno trovato i carabinieri che lo stavano cercando. Il braccialetto era stato infatti tagliato ed era scattato l'allarme presso la centrale operativa.

Durante l’identificazione e la perquisizione è stata trovata anche una carta d'identità francese intestata a un'altra persona. Tra venerdì 29 settembre e domenica 1 ottobre 2023 la polizia locale ha svolto controlli stradali anche in Via Gramsci, via di Francia e via Quarto. Durante il weekend sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza 11 conducenti, emessi 78 verbali per infrazioni al codice della strada. Sono stati 302 i conducenti di veicoli sottoposti a pre-test per l'alcol, 32 poi sottoposti ad etilometro.