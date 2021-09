Due motociclisti genovesi allo Swank rally di Sardegna

Dal 28 settembre al 2 ottobre oltre 150 piloti si sfideranno sugli sterrati dell’isola, tra loro anche due genovesi: Paolo Valbusa e Alessandro Madonna.

Amicizia, passione e gusto per l'avventura sono gli ingredienti che hanno spinto i due motociclisti a partecipare a uno dei rally più famosi d'Europa.

Un evento competitivo ma aperto anche agli amatori, con la possibilità di partecipare senza lo stress del cronometro ma sugli stessi percorsi che negli anni hanno affrontato i grandi campioni del fuoristrada.

I rallysti genovesi hanno voluto portare la bandiera di San Giorgio con loro per rappresentare Genova al raduno e, completamente auto-finanziati, percorreranno tappe tra i 280-320km seguendo una mappa che li porterà ad attraversare l'isola in lungo e in largo per cinque giorni.