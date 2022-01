L' ira di Bucci: "Se non costruite il campo da calcio, chiudo i box"

Nessun calcio a un pallone sopra il silos di parcheggi in via Sapeto nel quartiere di Borgoratti.

Dopo cinque anni di attesa, le auto entrano ed escono dai box privati ma dell'area destinata ai bambini del quartiere nemmeno l'ombra. Il fatto è emerso durante la conversazione tra i cittadini e Marco Bucci nella serie di appuntamenti chiamati "A colazione col sindaco", questa mattina in via San Martino nel bar di Mentelocale.

I residenti hanno esposto il problema: nel 2006 una ditta privata iniziava la costruzione di 56 posti auto al chiuso ma il progetto prevedeva anche la realizzazione di un campo da calcio ad uso dei bimbi del quartiere.

"Ci siamo rivolti persino al cardinale - spiega la portavoce dei residenti - i nostri figli ormai sono grandi e su quel campo non hanno mai messo piede perchè non esiste, abbiamo mandato decine di mail in Comune ma non abbiamo avuto risposte".

Sorpreso il sindaco Marco Bucci ha promesso di occuparsi della questione: "Non è accettabile, nel momento in cui la ditta ha aperto la circolazione alle macchine dovevano essere pronti anche i servizi, se non intervengono io chiudo i box".

Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Municipio VIII Medio Levante Francesco Vesco: "Quando è partito il progetto per la realizzazione di questi box si prevedeva anche realizzazione di un campetto con 80 centimetri di fondo, visto che è passato tanto tempo oggi con i nuovi materiali si può fare più basso con meno costi, meno materia trasportata per questo la ditta ha chiesto la variante che è stata accettata dal comune e si è impegnata a fare il campetto entro il 2022".

Ma i residenti, ormai, al prato verde non credono più.