Degrado ascensori Brignole: 81 sanzioni per ubriachezza molesta

Negli ultimi mesi sono state elevate 81 sanzioni per ubriachezza molesta e 40 per abbandono rifiuti nella zona tra corso Montegrappa e piazza Raggi, negli spazi vicini all'ingresso degli ascensori della metropolitana di Brignole. A diffondere i dati, l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, rispondendo a un'interrogazione della consigliera Federica Cavalleri (lista Toti).

"In zona ci sono persone che bevono - ha detto la consigliera in aula rossa - arrivano anche a scontri fisici dopo aver assunto alcol, urlano per tutta la notte, oltre a creare fastidio creano una situazione di pericolo".

"Il problema è noto - ha risposto Gambino - abbiamo più volte fatto riunioni con il Municipio per cercare soluzioni. La presenza di questi soggetti è legata in parte a quella del Sert, in parte all'incremento di senza fissa dimora, dovuto anche allo sgombro di un cinema dove vivevano e anche a locali che vendono alcolici a costo basso. Questo porta a una situazione di degrado. Da subito siamo intervenuti con la polizia locale facendo presidi soprattutto nel in pomeriggio: è un'azione che continuerà".

Per quanto riguarda le persone senza fissa dimora, sono stati interessati servizi sociali e associazioni: "È un lavoro che non si risolve mandandoli via, perché si trasferiscono in un altro posto. Dobbiamo creare soluzioni, ci lavoriamo con il sociale" ha concluso Gambino.