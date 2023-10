Picchiato e rapinato del cellulare, denunciati tre minori

Stava andando a prendere il treno quando in via San Vincenzo si è trovato davanti tre coetanei: due lo hanno trattenuto per le braccia e l'altro gli ha piazzato un pugno nello stomaco intimandogli di dargli il cellulare. Erano quasi le 2 di notte di venerdì 13 ottobre.

Il ventenne ha consegnato il telefono e si è seduto per terra, è stato un passante a notare la scena e chiamare il 112. In pochi minuti una pattuglia della radiomobile dei carabinieri è arrivata a Brignole e ha intercettato i malviventi in via Palmaria.

Si trattava di tre minori di origine magrebina ospiti di una comunità in città; sono stati denunciati per rapina in concorso e lesioni personali. La vittima ha potuto riprendere possesso dello smartphone e ha rifiutato il ricovero.