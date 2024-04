Malore fatale per un escursionista

Un uomo di circa 70 anni è morto in seguito a un malore alle pendici del monte Nero tra Liguria ed Emilia. L'allarme è scattato intorno alle 14 di domenica 7 aprile 2024.

La centrale operativa del 118 di Lavagna ha inviato sul posto l'elicottero Drago dei vigili del fuoco e il Soccorso alpino. All'arrivo dei soccorritori l'anziano era privo di conoscenza.

Dopo aver praticato le manovre per la rianimazione, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'età precisa della vittima risulta ancora da accertare in quanto l'uomo era privo di documenti.

L'elicottero Drago era già intervenuto in val D'Aveto in mattinata per soccorrere una coppia di motociclisti, rimasti feriti in uno scontro con un'auto.