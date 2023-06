Scalatore precipita per diversi metri, in ospedale in codice rosso

Un uomo di circa 55 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente in montagna, avvenuto poco prima delle 10 di venerdì 23 giugno 2023 a Santo Stefano d'Aveto.

Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, un'ambulanza della Croce Rossa e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. L'uomo pare essere precipitato a causa del cedimento di una corda mentre stava scalando con un amico la Rocca del Prete.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero Drago al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.