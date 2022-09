Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e speleologico Liguria assieme ai vigili del fuoco e i volontari della pubblica assistenza locale. Una volta stabilizzata la 51enne è stata caricata su un trattore che l'ha portata fino alla strada. Da qui.è partito il trasferimento in codice verde al San Martino di Genova.

L'uomo è stato issato a bordo di Drago e trasportato, con la diagnosi provvisoria di una spalla rotta, all'ospedale San Martino. Nel pomeriggio un altro intervento, in località Rondanina, ha impegnato i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Una donna si è procurata una brutta caduta, con probabile rottura di una caviglia, anche lei mentre era per funghi.

Finito in una zona impervia è stato necessario chiamare una squadra da terra dei vigili del fuoco e l'elisoccorso. Complicate le operazioni di recupero del 77enne: i pompieri lo hanno raggiunto calandosi con tecniche alpinistiche. Il salvataggio è risultato molto complicato a causa della pendenza della gola e dalla fitta vegetazione. Per permettere all'elicottero di calare il verricello, è stato necessario tagliare degli alberi.

Un fungaiolo è scivolato in un dirupo a Santo Stefano d'Aveto.

Continua la serie di soccorsi nei boschi per fungaioli in difficoltà o feriti

Esce in cerca di funghi ma scivola in un dirupo: in elicottero al San Martino