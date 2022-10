Ciclista cade e si infortuna in zona impervia, soccorso con l'elicottero

Un ciclista si è infortunato a una caviglia mentre stava percorrendo una zona impervia nel comune di Santo Stefano D'Aveto poco dopo le ore 11 di sabato 15 ottobre 2022.

Si è quindi attivata la macchina dei soccorsi con l'ambulanza della Croce Rossa di Santo Stefano d'Aveto e l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco che hanno partecipato alle operazioni.

Il ciclista è stato quindi recuperato per il trasporto in ospedale in codice giallo, probabilmente con una frattura alla caviglia.