Salvò 20 civili dai nazifascisti, a Santo Stefano d'Aveto il ricordo di Albino Badinelli

Sabato 2 settembre 2023, a Santo Stefano d'Aveto, in occasione del 79simo anniversario della sua morte, è stata commemorata la figura del carabiniere Albino Badinelli, insignito della medaglia d'oro al valor civile alla memoria per essersi sacrificato il 2 settembre 1944 per salvare un gruppo di venti civili, che i nazifascisti minacciavano di trucidare come rappresaglia a un attacco subito.

Alla cerimonia sono intervenuti il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Genova, tenente colonnello Michele Lastella, i sindaci dei Comuni di Santo Stefano d'Aveto, Giuseppe Tassi, di Mezzanego, Danilo Repetto e il presidente del parco dell'Aveto, Tatiana Ostiensi.

Al termine della cerimonia, nel corso della quale sono state depositate le corone d'alloro dell'Arma e dell'amministrazione comunale, don Tommaso Mazza, pronipote dell'eroe, ha recitato la preghiera per la beatificazione di Albino Badinelli.