Vede il ladro in salotto grazie allo smartphone, gli parla e lo fa scappare

Ha ricevuto una notifica sul cellulare: l'app collegata alla telecamera installata in casa gli segnalava l'accensione delle luci in salotto. Allora ha avviato l'applicazione e ha visto un ladro che stava mettendo a soqquadro la stanza. Istintivamente il padrone di casa ha avviato il microfono, collegato al dispositivo, e ha urlato a quell'uomo che stava arrivando la polizia.

Così il topo di appartamento si è accorto di essere stato 'beccato' e si è immediatamente calato giù dalla finestra attraverso il tubo della grondaia, finito in un cespuglio, si è poi rialzato e dato alla fuga. Nel frattempo, il proprietario ha chiamato la polizia e avvisato la moglie che arrivata a casa, in via Monico a Sant'Ilario, ha fatto strada agli agenti per un sopralluogo nella villetta.

Il ladro ha danneggiato la zanzariera, tagliando la rete con un coltello e ha acciuffato, prima della fuga, delle collane in oro dai cassetti di un comodino. La polizia ha perlustrando la zona e sta raccogliendo segnalazioni di altre effrazioni alla luce dei numerosi furti in appartamento avvenuti negli ultimi giorni dal centro al levante cittadino.