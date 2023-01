Evade dai domiciliari e perde il reddito di cittadinanza

I carabinieri hanno arrestato per evasione un genovese di 35 anni sorpreso a spasso in via al Forte di Santa Tecla, doveva essere nella propria abitazione agli arresti domiciliari.

L'uomo è stato fermato per un controllo da una pattuglia del commissariato di San Fruttuoso, i militari hanno verificato che al 35enne mancava un regolare permesso per allontanarsi dalla casa.

Dai successivi accertamenti svolti i carabinieri hanno anche verificato che l'evaso è percettore del reddito di cittadinanza, sono state quindi avviate, secondo le norme, le procedure per la revoca del beneficio.