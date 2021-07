Santa Margherita, affonda un peschereccio

L'amministrazione comunale: "Ricevute rassicurazioni, sia dalla Cooperativa Motopescherecci, sia dalla Capitaneria di Porto, che non vi è stato sversamento di idrocarburi"

Un peschereccio è affondato nella notte a Santa Margherita Ligure, a darne notizia l'amministrazione comunale che ha anche rassicurato in merito a possibili contaminazioni dell'acqua.

"In merito all'affondamento di un motopeschereccio avvenuto nella notte - si legge in una nota - , l'Amministrazione Comunale di Santa Margherita Ligure ha avuto rassicurazioni, sia dalla Cooperativa Motopescherecci, sia dalla Capitaneria di Porto, che non vi è stato sversamento di idrocarburi".

"Sono stati infatti adottati tutti i presidi del caso - conclude la nota - tra cui le panne di contenimento assorbenti. In attesa degli accertamenti sull'accaduto, si esprime vicinanza all’armatore e all’equipaggio dell'imbarcazione e gratitudine a tutto il personale prontamente intervenuto".