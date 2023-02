"Quella strada è nostra", ma il Tar respinge il ricorso

Una coppia di residenti nella zona si è rivolta al Tar della Liguria per chiedere l'utilizzo esclusivo della strada. Ma il tribunale ha respinto il ricorso. Succede a Santa Margherita Ligure, più di preciso in via dei Gandolfi.

Il Comune di Santa Margherita, difeso dall'avvocatura interna, dopo due anni, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dell'uso pubblico da parte del Tar. Nei prossimi giorni l'ente provvederà alla pulizia e al posizionamento di adeguata segnaletica sul tracciato, che collega la parte terminale di via Garibotti con due percorsi, che conducono a San Lorenzo della Costa.

"Il Tar ha messo la parola fine a una vicenda che periodicamente presentava criticità tra chi avanzava il diritto di passare per via dei Gandolfi e chi invece l'aveva preclusa per uso personale - dichiarano il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni e l'assessore agli Affari Legali, Patrizia Marchesini -. Più di un cittadino si è giustamente lamentato dopo essere stato allontanato dall'area".

"Ringrazio i numerosi cittadini che si sono resi disponibili per vedere riconosciuto il pubblico utilizzo della strada e naturalmente ringrazio l'avvocato Bolia per il lavoro svolto nonché l'ufficio tecnico e la polizia locale per la collaborazione nell'istruzione della pratica. Invito i cittadini - concludono -, qualora dovessero ancora riscontrare problemi sulla via, a rivolgersi alle forze dell'ordine".