Ubriaco, litiga con un altro automobilista e si finge appartenente alle forze di polizia

Nel corso della notte fra lunedì 20 e martedì 21 settembre 2021 i carabinieri dell'aliquota Radiomobile della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato all'autorità giudiziaria per usurpazione di funzioni pubbliche e rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza un 40enne genovese con pregiudizi di polizia.

L'uomo, dopo un litigio per motivi di viabilità con un altro automobilista, si è qualificato come appartenente alle forze di polizia. I militari, giunti sul posto, oltre ad appurare la non veridicità della qualifica, hanno notato l'evidente stato di ubriachezza dell'uomo e lo hanno invitato a sottoporsi al test alcolemico.

Al rifiuto del quarantenne, i militari hanno proceduto anche al ritiro della patente e al sequestro del mezzo.