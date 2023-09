Malore durante l'immersione, sub in codice rosso

Un sub di 64 anni ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale in gravi condizioni. È successo poco prima di mezzogiorno di mercoledì 13 settembre 2023 al largo di Santa Margherita.

L'uomo si è sentito male durante un'immersione con un diving locale, ma è riuscito a riemergere ed è stato subito trasportato a terra con l'intervento della Capitaneria di porto.

Sul posto sono intervenute l'automedica Tango 2 e un'ambulanza della Croce Rossa di Santa Margherita. L'uomo, di 64 anni, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.