Santa Margherita, giovane sub rischia di annegare: al San Martino in elicottero

Una giovane donna è stata portata con urgenza all’ospedale San Martino, nella tarda mattinata di domenica, dopo essersi sentita male mentre era in immersione nelle acque tra Santa Margherita Ligure e Rapallo.

La giovane, stando a quanto appreso, si trovava a diversi metri di profondità quando, per motivi da chiarire, avrebbe inalato acqua. Una volta risalita in superficie, il malore. Soccorsa da alcuni bagnanti e portata in spiaggia, è stata portata a Rapallo dai mezzi del 118, nel frattempo arrivati sul posto, e affidata all’elicottero per il trasporto in ospedale nel più breve tempo possibile.

Arrivata al San Martino in codice rosso, è stata immediatamente presa in carico dai medici del policlinico. Dell'accaduto si occupa la Guardia Costiera.