Perseguita e minaccia l'ex fidanzata con il nuovo partner: 32enne arrestato

Era già stato denunciato in passato per stalking, ma ha continuato a perseguitare l'ex compagna e il suo nuovo partner. Per questo motivo un 32enne italiano, con precedenti, è stato arrestato a Santa Margherita Ligure e portato in carcere.

Dopo la fine del rapporto d'amore la donna aveva intrapreso una nuova relazione, ma l'ex compagno ha iniziato a minacciare i due. Una vera e propria persecuzione con tanto di 'visite' a casa. L'intervento dei carabinieri ha messo fine all'incubo vissuto dalla coppia, il 32enne è stato arrestato.

Durante i controlli svolti nelle ultime ore i carabinieri hanno anche fermato un topo d'auto in via Gramsci (a questo link l'articolo), denunciato una spacciatrice in via Balbi che stava scambiando una dose con una chitarra (a questo link l'articolo) e 'beccato' altri due ladri nel centro storico (a questo link l'articolo). I militari sono, infine, intervenuti nella notte a Sampierdarena per una donna maltrattata dal compagno e poi finita in ospedale (a questo link l'articolo).