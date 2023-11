Incidente sul lavoro, resta grave il 50enne schiacciato da una barca

Restano gravi le condizioni dell'operaio ferito sul lavoro a Santa Margherita.

Il 50enne da ieri, mercoledì 15 novembre, è ricoverato in rianimazione all'ospedale San Martino. Stava alzando una barca, un gozzo cabinato di 7 metri e mezzo, in rimessaggio in via Dogali quando per cause in via di accertamento c'è stato un improvviso movimento dell'imbarcazione che lo ha travolto.

L'uomo, che ha riportato diversi traumi, è stato soccorso dalle persone che lavoravano nella zona ed è stato ricoverato in codice rosso. La prognosi resta riservata.