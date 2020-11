Avevano scatenato una rissa a luglio, giovanissimi identificati e denunciati

I Carabinieri di Santa Margherita Ligure, a conclusione di indagini, hanno denunciato a piede libero per "rissa aggravata" cinque giovani studenti (tre dei quali minorenni) ritenuti responsabili di aver scatenato una rissa nel mese di luglio.

I giovani studenti sono residenti nelle province di Milano, Alessandria e Genova e secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine avrebbero scatenato una rissa per futili motivi, con due gruppi contrapposti ad affrontarsi con calci e pugni nel mese di luglio.

I contendenti, fuggiti in seguito dell’intervento dei carabinieri, erano andati in ospedale per farsi curare in seguito alle lesioni riportate, nei referti prognosi tra i 5 e i 15 giorni.