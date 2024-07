Risse sul lungomare di Santa Margherita, tre feriti

Notte movimentata, quella tra sabato 13 e domenica 14 luglio, a Santa Margherita. Tre giovani sono stati soccorsi tra le 4.30 e le 5.30 in lungomare Raffaele Rossetti dopo essere rimasti feriti in due episodi da chiarire.

Il primo a essere portato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna in codice verde è stato un giovane di 28 anni. Quindi è toccato a un 35enne, mentre un altro giovane è stato medicato sul posto.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso. Pare che gli animi si siano scaldati dopo qualche parola di troppo tra i ragazzi. Accertamenti in corso.

Negli stessi minuti una ragazza è stata soccorsa in via Paraggi per intossicazione etilica, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Nella notte a Genova un giovane è stato ferito con un'arma da taglio al braccio e l'aggressore si è dileguato. In questo caso indaga la polizia.