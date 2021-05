Catamarano in difficoltà, la Guardia costiera salva cinque persone

La Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ha soccorso un catamarano a vela di 12 metri, con cinque persone a bordo, che, a causa del forte vento e del mare mosso, rischiava di

finire sugli scogli.

L’imbarcazione, mentre era a circa un miglio dal porto, si è trovata improvvisamente in difficoltà, a seguito di un’avaria ai motori. Il conduttore ha quindi lanciato l’allarme via radio.

La motovedetta CP 883, allertata dalla sala operativa, ha mollato subito gli ormeggi, raggiungendo l’unità in pericolo, che scarrocciava rapidamente verso la scogliera di Punta Pagana, ormai distante meno di 300 metri.

Verificato che gli occupanti dell’imbarcazione stessero bene, il mezzo nautico della Guardia Costiera ha trainato l’unità lontano dagli scogli, dirigendo per il porto di Santa Margherita Ligure.

Qui l’imbarcazione è stata ormeggiata in sicurezza. In caso di emergenza in mare, chiama il 1530 per comunicare con la sala operativa del più vicino ufficio di Guardia Costiera.