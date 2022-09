Santa Margherita: interventi sui torrenti, botole, fossi e caditoie, l'elenco dei lavori

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha comunicato attraverso una nota che, nelle ultime settimane, sono stati intensificati gli interventi di pulizia e monitoraggio di tombini e caditoie cittadine; sono stati anche anticipati i lavori di pulizia, manutenzione e di bonifica degli alvei dei torrenti cittadini. "In ragione del clima asciutto e particolarmente caldo - spiega l'amministrazione - confermato dai pluviometri installati sul territorio comunale, ci troviamo sempre più spesso di fronte a piogge concentrate su piccole porzioni di territorio e di particolare forza. Pertanto è necessario non abbassare la guardia e mantenere alta l’attenzione sui rischi idrogeologici".

Gli interventi riguardano una lunghezza complessiva di circa 7.300 metri di corsi d’acqua e vengono svolti dalla ditta AL.MAR. Coop. Sociale A.R.L. di Genova assegnataria dell’appalto, per una spesa complessiva di circa 27mila euro, già al lavoro sul territorio comunale.

Tutti gli interventi

Torrente dell'Acqua Viva (località Paraggi), per 300 metri circa di sviluppo.

Torrente San Siro, procedendo da monte verso valle, da Terreno in via dei Gandolfi sino a sotto il campo sportivo/parcheggio 'Broccardi' e, in seguito, dal capolinea bus di via Garibotti all'inizio del tratto tombinato, angolo via Crosa dell’Oro per 710 metri circa di sviluppo, 190 metri di fossato laterale e 300 mq circa di scarpata.

Torrente Nozarego (zona Madonnetta) ed affluente Fosso della Madonnina (da Via Priv. Broccardi), per 1.210 metri circa di sviluppo, oltre a diverse alberature morte in piedi o schiantate e la pulizia da infestanti e rampicanti dell'intero perimetro (circa 200 mt.) del parcheggio pubblico di via Madonnetta prospiciente il Torrente Nozarego.

Torrente Magistrato, dalla zona di confluenza con il Fosso della Sorgente Gallina sino all’inizio del tratto tombinato di via Dogali, per 620 metri circa complessivi di sviluppo.

Fossi della Baiucca e di Cassinello, dalla zona capolinea bus in via Baiucca-via Costamezzana sino alla briglia metallica in via Sbarbaro, per 725 metri circa complessivi di sviluppo.

Fosso di Nozarego (località Nozarego), a monte ed a valle di Via Partigiano Berto, per 95 metri circa di sviluppo, oltre ad alcune ramaglie secche schiantate e rifiuti abbandonati.

Fosso di Santa Barbara, a monte delle strade via Gnecco e Berto Solimano, per 110 metri circa complessivi di sviluppo.

Fosso di Mortero, a monte del campo a 5, per 75 metri circa di sviluppo, oltre a 300 mq circa di scarpata.

Strada vicinale di Villa Punta, località Paraggi, per rimozione detriti legnosi ed infestanti a rischio di scivolamento, a monte del fosso su S.P. 227, per 250 metri circa di sviluppo.

Fossati Fonte del Diavolo-Villa Troglio, dalla strada vicinale di 'Sotto Villa Troglia' sino al parco pubblico di Viale la Torre (parco Cassinelli), per 370 metri circa di sviluppo, oltre all’affluente in sponda destra (Fosso Villa Troglio), per 330 metri circa di sviluppo, così per complessivi 700 metri circa.

Fosso San Massimo in località San Lorenzo della Costa, nel tratto tra Via Giuntini e Via Aurelia per 15 metri circa di sviluppo.

"Le verifiche effettuate su tombini,e caditoie in occasione delle ultime piogge intense, hanno confermato il corretto funzionamento del sistema di raccolta e deflusso delle acque - rileva il vicesindaco Emanuele Cozzio con delega alla Protezione Civile - Così come il sopralluogo che ho effettuato insieme al Personale del Comune in tutto il tratto tombinato del torrente San Siro (da Via Garibotti alla zona di foce ai giardini a mare) ha evidenziato una situazione di completa pulizia di tutto l’alveo ispezionato. Dopo un'estate particolarmente calda si profila una stagione autunnale potenzialmente problematica dal punto di vista climatico, per cui ringrazio tutto il Personale impegnato in questo fondamentale e talvolta oscuro lavoro di costante prevenzione e manutenzione del nostro bellissimo territorio. Si tratta di un lavoro di squadra coordinato dal nostro Ufficio tecnico e svolto da personale del Comune, da ditte esterne e dalle Cooperative che collaborano con il Comune. Lavoro che proseguirà con impegno e attenzione anche nel corso dei prossimi mesi".