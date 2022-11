A Santa Margherita arrivano i 'Parcheggi rosa'

La relativa segnaletica, orizzontale e verticale, è già stata predisposta, e da giovedì 1 dicembre a Santa Margherita Ligure saranno a tutti gli effetti fruibili i cosiddetti 'Parcheggi rosa', riservati ad autoveicoli privati a beneficio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore ai due anni, muniti del necessario 'Permesso rosa'.

I 'Parcheggi rosa' sono collocati:

in corso Matteotti, al civico 3, accanto al municipio,

in via Gimelli, sul lato monte dell’accesso al civico 8,

in via Delpino Teramo, presso la piastra ambulatoriale,

in via Roccatagliata all’altezza dei civici 15 e 17.

Per poter utilizzare questi parcheggi gli utenti dovranno esporre sul cruscotto della propria vettura l'apposito tagliando, rilasciato agli aventi diritto dal comando di polizia locale sulla base della presentazione di un'apposita richiesta (gratuita), che va inoltrata di persona all'ufficio protocollo del Comune oppure per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comunesml.it.

Il modulo necessario per la presentazione della domanda si potrà scaricare sul sito istituzionale dell'ente, comunesml.it, partendo dalla home page e cliccando poi nell'ordine sulle sezioni 'Servizi', 'Modulistica' e 'Modulistica Polizia Locale'.

Questi i requisiti necessari per poter usufruire del 'Permesso rosa': essere in stato di gravidanza, accertato da un medico specialista, oppure avere un figlio di età inferiore e sino al compimento dei due anni; essere residenti nel Comune di Santa Margherita Ligure; aver richiesto l'apposito modello di rilascio del permesso. La durata massima della sosta sui 'Parcheggi rosa' è di due ore continuative, da dimostrare con l'indicazione dell'ora di inizio dello stazionamento del veicolo.

Il permesso, che può essere rilasciato ai soli residenti nel Comune di Santa Margherita Ligure e sarà valido soltanto sul territorio di Santa Margherita Ligure, consiste in un talloncino di colore rosa da collocare in modo visibile sulla parte anteriore del veicolo e recante: numero di autorizzazione, data di rilascio e scadenza, adesivo anticontraffazione e sul retro nome e cognome del titolare.

Chi avrà inoltrato la domanda, in attesa di ricevere il permesso, si intende autorizzato per un massimo di quindici giorni successivi alla presentazione della richiesta, esponendo sul cruscotto della vettura la prima pagina della richiesta stessa, che riporta la data di presentazione.

Dichiara il sindaco Paolo Donadoni: "la genitorialità è un valore che va sostenuto anche con piccoli riguardi, con agevolazioni che, ad esempio, aiutino a sollevare l'impegno e la fatica di esser madri. Questo è solo un nuovo passo in avanti sul percorso già intrapreso e portato avanti da tempo insieme a Unicef per accompagnare le esigenze delle famiglie".