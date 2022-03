Santa Margherita, controlli nella movida tra droga e alcol

Controlli interforze nel fine settimana a Santa Margherita Ligure, per garantire una 'movida' sicura nell'ambito del progetto #nonpreoccuparty della polizia locale in coordinamento con carabinieri e guardia di finanza.

Venerdì sera presidio alla stazione ferroviaria e servizi specifici sul territorio in particolare nei pressi degli esercizi commerciali frequentati da giovani e giovanissimi da parte, appunto, di carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e Croce Rossa.



"Il report dell’attività - spiega il sindaco Paolo Donadoni - racconta di sequestri di sostanze stupefacenti e di materiale abbandonato. Controllati circa 300 ragazzi, sequestrate un centinaio di bottiglie contenenti bevande alcoliche e superalcoliche. Ringrazio tutti per la sinergia, il lavoro di squadra e l’impegno svolto. La sicurezza dei nostri giovani e del nostro territorio è sempre la nostra priorità”. Nel dettaglio sono anche stati sequestrati 45 grammi di hashish e 19 spinelli di hashish. Una persona è stata denunciata per spaccio, sette i sequestri amministrativi e sette le persone segnalate alla Prefettura come consumatori di droga.