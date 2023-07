Morto in casa da dieci giorni, nessuno lo cercava

Dramma della solitudine a Santa Margherita dove un uomo è stato trovato cadavere nel suo appartamento.

La scoperta è avvenuta in una tranquilla zona residenziale, in piazza Fratelli Bandiera, dove il 72enne di origini tedesche viveva da circa due anni. È stato il proprietario di casa ad allertare le forze dell'ordine dopo aver trovato il pensionato senza vita nel salotto; i vicini gli avevano segnalato la mancanza di notizie e movimenti dell'uomo da ormai una decina di giorni.

Il passato dell'uomo è ancora sconosciuto, non risultano parenti vicini ma ha cittadinanza svizzera. Le informazioni disponibili sono ancora scarse e frammentarie. Sembrava essere un individuo riservato, con pochi legami sociali, e questo potrebbe aver contribuito a rendere la sua morte inosservata per tanto tempo. La procura ha dato mandato di contattare l'ambasciata di riferimento per risalire a eventuali parenti della vittima. La salma si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.