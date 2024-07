Santa Margherita, stop a costume o torso nudo per strada: multe fino a 500 euro

Da quest'estate anche a Santa Margherita Ligure è vietato girare in costume da bagno o a torso nudo per le strade. È il contenuto di un'ordinanza firmata dal sindaco Guglielmo Caversazio che dispone alcuni provvedimenti per il decoro urbano fino al 30 settembre, con multe che possono raggiungere i 500 euro. Non è la prima volta che viene presa una decisione simile in un comune rivierasco: recentemente è toccato a Camogli, poi negli anni scorsi a Rapallo e altre località che hanno vietato le passeggiate in costume o a torso nudo fuori dalle spiagge.

Tra i divieti disposti dall'ordinanza a Santa Margherita Ligure ci sono quello di accattonaggio, di compiere atti o tenere comportamenti volgari o offensivi per la pubblica decenza e il decoro, di bivaccare o sdraiarsi per terra nelle strade, sotto i portici e nei giardini, di circolare in stato di manifesta ubriachezza e infine di circolare o sostare indossando solo il costume da bagno o a torso nudo senza indossare pantaloni, gonna o senza scarpe.

Ma c'è anche dell'altro: con l'ordinanza il sindaco vieta anche le emissioni sonore (specie quelle che arrivano dai locali) oltre l'1,30 di notte nei weekend, e oltre mezzanotte e mezza in settimana.

Il documento arriva in seguito a numerose segnalazioni arrivate alla polizia locale circa l'assunzione di bevande alcoliche, il disturbo dei cittadini e del riposo, la presenza di questuanti vicino a bar e negozi "il cui numero talora incute timore e apprensione tra residenti e ospiti". E poi, "con maggior frequenza si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, come l’uso improprio degli spazi pubblici o la circolazione nel centro storico del comune o sulla passeggiata a mare in costume da bagno o a torso nudo o senza calzature".

Oltre a questo provvedimento, è stata attivata anche la periodica ordinanza sul divieto di consumare bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dalle 21 alle 6 e il divieto di circolare trasportando bevande alcoliche in qualsiasi contenitore.