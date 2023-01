Ladro di frutta e verdura manda commerciante all'ospedale

Ventenni nei guai a Santa Margherita.

Il primo è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale. Seduto fuori da un bar, in via Gramsci, circondato da altre persone, il giovane ha iniziato a insultare i militari impegnati in un'attività di controllo del territorio.

Rapina e lesioni personali, invece, l'accusa addebitata ad uno studente incensurato che, in un negozio di frutta e verdura, dopo aver rubato diversi prodotti, ha preso a pugni e spintoni il negoziante per guadagnarsi la fuga.

Fermato il ladro di frutta, 15 giorni di prognosi per il povero commerciante.