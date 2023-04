Santa Margherita, gru si abbatte su una villa in ristrutturazione

Una gru si è abbattuta su una villa in ristrutturazione a Santa Margherita. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12 e le cause sono ancora da accertare.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo e Chiavari, i carabinieri di Santa Margherita e Chiavari e la polizia locale, oltre a diversi mezzi di soccorso.

Dai primi accertamenti, l’incidente non avrebbe provocato feriti ma sono in corso accertamenti, anche con il nucleo cinofili dei pompieri, per capire se nel crollo siano rimaste coinvolte delle persone. Si tratterebbe di una seconda casa usata dai proprietari per villeggiatura.

Ingenti i danni, colpito anche un altro edificio.