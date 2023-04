Rubano duemila euro di prodotti cosmetici, incastrati dalle telecamere

I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso quattro persone sudamericane, un uomo e tre donne, tutti con pregiudizi di polizia.

I quattro si sono impossessati di quasi duemila euro di prodotti cosmetici lo scorso mese di febbraio dall'interno di un esercizio commerciale situato nella cittadina rivierasca, eludendo il sistema di anti taccheggio.

I militari hanno identificato i presunti responsabili del furto dopo un'accurata indagine, supportata dalle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, e successivo riconoscimento fotografico da parte della vittima.