Torna a colpire la banda dei catalizzatori

A Santa Margherita Ligure, i carabinieri dell'aliquota operativa della locale compagnia hanno denunciato in stato di libertà per furto in concorso due siciliani di 27 e 37 anni, entrambi con pregiudizi di polizia.

Questi ultimi, nei mesi scorsi, a Rapallo e Recco, si sono resi responsabili del furto di 13 catalizzatori di veicoli modello Porter, regolarmente parcheggiati nella pubblica via.

I provvedimenti sono scattati al termine di un'articolata attività d'indagine, condotta anche con l'ausilio del sistema di video sorveglianza cittadino.