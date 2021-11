S'intrufola in un cantiere e ruba attrezzi e materiali, incastrato dalle telecamere

Si è introdotto all'interno di un cantiere per rubare materiale ed attrezzi del valore di 2500 euro. È successo a Santa Margherita Ligure in via Costa, ma il ladro non aveva fatto i conti con la presenza delle telecamere che l'hanno incastrato.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate dopo la denuncia del titolare, un 60enne di Rapallo. Dopo alcuni accertamenti e con il supporto delle telecamere del sistema di videosorveglianza (sia cittadino che privato) il responsabile del furto (commesso lo scorso 14 novembre) è stato identificato.

Si trattava di un 45enne di Rapallo, nullafacente e pregiudicato di Rapallo: è stato denunciato all'autorità giudiziaria per furto.