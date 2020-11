Santa Margherita, ruba in un bar e lo ritrovano in stazione: incastrato dalle telecamere

Fermato per un controllo sul rispetto delle norme anti coronavirus, è risultato essere il responsabile di un furto commesso in un bar.

Succede a Santa Margherita Ligure, dove i carabinieri hanno denunciato un 46enne cittadino tunisino, controllato nei pressi della stazione ferroviaria: senza documenti e in Italia senza permesso, ha insospettito i militari, che hanno riconosciuto in lui l’autore di un furto messo a segno in un bar di piazza Martiri.

Il ladro era fuggito con una ingente somma di denaro, ma era stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza: riconosciuto, è stato denunciato.