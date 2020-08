Furti e rapine in discoteca, denunciata banda di giovanissimi

Si mescolavano ai ragazzi in discoteca e approfittavano della calca per rubare telefoni, portafogli e collane d’oro, e in certi casi i colpi degeneravano anche in violenza.

Autori dei furti tre giovanissimi tra i 18 e i 20 anni rintracciati nei giorni scorsi dai carabinieri e denunciati: tutti residenti a Genova e provincia, lo scorso febbraio avevano anche aggredito un 19enne di Rapallo nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure, picchiandolo e derubandolo del portafoglio prima di fuggire.

I carabinieri di Santa Margherita avevano avviato le indagini passando al setaccio i filmati delle telecamere di sorvelglianza e riuscendo a risalire all’identità dei tre giovani rapinatori, che sono stati denunciati per rapina e lesioni personali e furto con destrezza.