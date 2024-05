Evade dai domiciliari per andare a prendere una donna: al rientro trova i carabinieri

Un italiano di 33 anni è stato denunciato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure per essere evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto con braccialetto elettronico.

L'allarme è scattato subito nella centrale operativa e i militari hanno inviato sul posto una pattuglia, che ha avviato le ricerche.

L'uomo, come nulla fosse, è poi rientrato spontaneamente a casa in compagnia di una donna che era andato a prendere, compiendo così un’ulteriore violazione alle prescrizioni imposte. Per quanto accaduto è stato chiesto l’aggravamento della misura all’autorità giudiziaria.

