Incendio in porto, esercitazione guidata dalla Guardia Costiera

Martedì 12 dicembre 2023 si è svolta a Santa Margherita Ligure un'esercitazione antincendio all’interno del porto. Sotto il coordinamento dell’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera hanno partecipato tutti gli enti e le amministrazioni locali coinvolte nei casi di emergenze portuali. L'obiettivo dell'attività è stato testare la prontezza operativa nell’affrontare un eventuale incendio su una unità da diporto ormeggiata presso uno dei pontili.

L’esercitazione è iniziata con la ricezione da parte della sala operativa dell’Ufficio Circondariale di Santa Margherita Ligure dell’allarme lanciato, tramite chiamata 'radio', dal personale del pontile 'operatori portuali nautici'. Subito sono intervenuti uomini e mezzi della Guardia Costiera a cui è seguito l’arrivo del personale dei vigili del fuoco di Rapallo. Nel corso dell’esercitazione, è stata anche ipotizzata la presenza di un infortunato grave, un ustionato nell'incendio, soccorso dal personale del locale comitato della Croce Rossa Italiana.

Nel mentre, il comando di Polizia locale di Santa Margherita Ligure ha assicurato la necessaria cornice di controllo sulla viabilità cittadina per garantire un rapido accesso ai mezzi di emergenza. Per contrastare eventuali minacce per l’ambiente marino circostante, il personale del pontile ha infine predisposto i dispositivi antinquinamento necessari.

"L’attività addestrativa - spiega la Guardia Costiera - ha consentito di testare la corretta attivazione di tutte le misure di sicurezza portuali nonché la preparazione del personale intervento. Il buon esito delle operazioni, ha confermato l’ottima sinergia tra tutte le amministrazioni coinvolte, sotto il coordinamento della Guardia Costiera, nella tutela del preminente interesse pubblico afferente alla sicurezza portuale".