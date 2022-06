Siccità, arriva l'ordinanza anti spreco a Santa Margherita: i divieti

Come già avvenuto in altri Comuni della Liguria anche Santa Margherita ha emanato un'ordinanza in cui si invitano cittadini e ospiti a limitare l’utilizzo di acqua potabile. È stata firmata stamattina, mercoledì 29 giugno 2022, dal sindaco Paolo Donadoni e introduce alcuni divieti, rimarrà in vigore (salvo revoche) fino al 31 agosto 2022. Nei giorni scorsi la Regione aveva chiesto agli enti locali di prendere provvedimenti di questo tipo per far fronte all’elevato tasso di siccità.

"Nonostante non ci siano ancora formali provvedimenti di razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua da parte dell’Ato-Città Metropolitana di Genova - si legge nella nota del Comune di Santa Margherita Ligure - il sindaco Paolo Donadoni ha firmato un'ordinanza che vieta alcune attività, fatte salve le finalità igieniche, sanitarie, alimentari. Si invita la cittadinanza a un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, al controllo degli impianti affinché vengano tempestivamente individuate e riparate eventuali perdite e ad assumere comportamenti responsabili e attivarsi al fine di evitare sprechi".

Cosa è vietato

L'ordinanza del comune di Santa Margherita prevede lo stop alle seguenti attività.