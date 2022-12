Concessioni demaniali in scadenza, il Comune di Santa è già al lavoro

A Santa Margherita Ligure si guarda già alla fine del 2023, perlomeno per quanto riguarda le concessioni demaniali, che alla fine del prossimo anno, secondo la legislazione attuale, scadranno. Per questo il Comune di Santa ha fatto una scelta precisa e motivata, gettando già le basi per disciplinare l'affidamento delle concessioni demaniali cittadine.

"Tale affidamento - spiega l'Amministrazione - avverrà secondo un procedimento di assegnazione, che privilegia per la selezione degli assegnatari alcuni concreti e specifici criteri assunti dall'Amministrazione come fondamentali, anziché tramite mera asta pubblica improntata solo ed esclusivamente all'offerta economica a rialzo".

"Le parole chiave che guidano l'impegno di pianificazione del Comune di Santa Margherita Ligure sono l'esperienza maturata nel settore e la professionalità acquisita dagli operatori - prosegue l'Amministrazione -, il radicamento con il territorio, la promozione delle piccole e medie imprese, l'ottimizzazione delle ricadute occupazionali locali, la tutela dell'autenticità del territorio, la sicurezza del mare, la trasparenza delle procedure, l'ecosostenibilità, lo sviluppo dei percorsi Bandiera Blu e Bandiera Lilla, l'impulso alla destagionalizzazione, la relazione con i poli culturali cittadini (Villa Durazzo, Castello cinquecentesco quale Museo del mare, Casa del Mare, Biblioteca...), la salvaguardia dell'associazionismo locale, la promozione di iniziative destinate ai giovani del territorio, il collegamento con le istituzioni scolastiche e professionali sammargheritesi".

"Salvo eventuali interventi normativi in materia e/o auspicabili proroghe ulteriori delle concessioni in essere da parte del legislatore - chiariscono dal Comune -, in vista della prossima scadenza al 31 dicembre 2023 è stato deliberato dalla Giunta comunale un importante 'atto di indirizzo', che ha come obiettivo, in coerenza con la normativa italiana ed europea, quello di dare stabilità e certezza di rapporti giuridici agli operatori".

"L'Amministrazione di Santa Margherita Ligure - prosegue la nota - si prefigge l'obiettivo di garantire investimenti e sviluppo in comparti di interesse strategico per la comunità, e di rilievo per le imprese che vi operano e per i fruitori dei servizi. Ciò senza disperdere il patrimonio di esperienze, usi, tradizioni, professionalità che qualificano l'offerta sammargheritese a livello internazionale. A tal fine, saranno anche valorizzati gli investimenti già effettuati negli anni dagli operatori attuali tramite il riconoscimento di una corretta valutazione dell'avviamento".

Nel mese di gennaio 2023, insieme agli uffici comunali, l'Amministrazione organizzerà incontri di lavoro con i concessionari demaniali suddivisi per categorie al fine di chiarire l'iter e le modalità della procedura che verrà avviata. Gli uffici comunali resteranno a disposizione per tutte le informazioni e i chiarimenti che si rendessero necessari anche successivamente, al fine di accompagnare e assistere durante lo svolgimento della procedura.

"Il rinnovo delle concessioni demaniali non sarà affrontato passivamente come una mera scadenza, ma rappresenterà un'occasione di crescita per Santa Margherita Ligure, per la valorizzazione della professionalità e dell'esperienza che connotano i servizi resi sul demanio, per la promozione sociale e culturale della nostra comunità e per la valorizzazione delle esperienze locali e dell'autenticità territoriale", precisano il sindaco Paolo Donadoni e la consigliera con incarico al Demanio Linda Peruggi.