Casa fatiscente, denunciati i proprietari

In completo stato di degrado tanto da mettere a rischio l'incolumità pubblica.

La polizia locale di Santa Margherita Ligure ha denunciato i due proprietari di un immobile di corso Nicolò Cuneo. Già nel 2019 i vigili del fuoco erano intervenuti per la caduta di calcinacci dalla faccaiata della casa, in seguito all'episodio l’ufficio tecnico del Comune aveva intimato i proprietari a ripristinare al più presto le parti pericolanti e a mettere quanto prima in sicurezza il fabbricato.

Nel corso degli anni gli agenti della polizia locale hanno anche più volte sanzionato i proprietari per non aver provveduto all'opportuna manutenzione. La proprietaria aveva installato alcune ponteggiature che, alla fine dello scorso mese di settembre, sono state rimosse, mostrando come nessun intervento strutturale fosse stato in realtà effettuato. Di conseguenza, questa volta, è partita la denuncia alla procura della Repubblica.