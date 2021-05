Santa Margherita: arriva la prima auto ibrida per la polizia locale, in dotazione anche il defibrillatore

L’automobile è dotata di impianti elettrici di sicurezza per il trasporto di attrezzature come l'etilometro, e anche il defibrillatore automatico esterno portarile, che sarà sempre in uso alla pattuglia di servizio degli agenti

Una nuova vettura è in dotazione al corpo di Polizia Locale di Santa Margherita Ligure. Si tratta di una Suzuki S-Cross, con funzioni 4x4, ibrida Plug-in.

L’automobile, che è stata fornita direttamente da Suzuki Italia ed è stata allestita dalla ditta 911 Italia di Prato, è dotata di impianti elettrici di sicurezza per il trasporto di attrezzature come l'etilometro, e anche il defibrillatore automatico esterno portarile, che sarà sempre in uso alla pattuglia di servizio degli agenti della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure.

Tutto il personale che fa capo al comando guidato da Luigi Penna ha infatti seguito un apposito corso, conseguendo il relativo patentino per l’utilizzo del Dae. Nel frattempo, una delle due vetture Zoe, elettrica, già in dotazione alla Polizia Locale diSanta Margherita Ligure, verrà d'ora in avanti destinata al servizio dell'Ufficio Tecnico del Comune, mentre l'altra continuerà a essere utilizzata dalla Polizia Locale.