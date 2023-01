In auto con cinque grammi di cocaina, 25enne denunciato dai carabinieri

Le dosi erano già pronte per essere vendute. In tasca aveva già 400 euro in contanti, probabilmente il guadagno del precedente spaccio.

Un 25enne albanese è stato fermato alla guida della sua auto ad un posto di blocco a Santa Margherita Ligure da un equipaggio dell’aliquota radiomobile dei carabinieri.

Trovato in possesso di cinque grammi di cocaina è stato così denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti dai militari.