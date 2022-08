Albero precipita al suolo a Santa Margherita

Nella serata di lunedì 29 agosto parte di un albero dei giardini a Mare di Santa Margherita, nella zona dell'anfiteatro Bindi, è crollato al suolo. Fortunatamente in quel momento non era presente nessuno.

È in corso il ripristino dell'area e l'ufficio tecnico sta lavorando per capire le cause che hanno portato a questa circostanza.

L'Amministrazione ha già chiesto un report su tutte le piante della zona.