Ambulante abusivo si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Tensione a Santa Margherita Ligure durante un servizio dei carabinieri per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale. Durante alcuni controlli è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un venditore ambulante originario del Marocco.

L'uomo, già noto ai militari della stazione locale, ha cercato di scappare per evitare di essere controllato, una volta raggiunto ha reagito con violenza nei confronti delle forze dell'ordine.

Alla fine è stato bloccato, arrestato e portato nelle camere di sicurezza del comando, in attesa del processo per direttissima. La merce abusiva è stata sequestrata per la successiva confisca.