Incendio a Sant'Olcese: fumo nero e vigili del fuoco al lavoro

Incendio a Manesseno, frazione del comune di Sant'Olcese. Intorno alle ore 7 di domenica 27 agosto 2023 tante persone, allarmate dal fumo nero e dal forte odore di bruciato, hanno chiamato i vigili del fuoco, intervenuti con quattro squadre in via Gramsci in un'azienda che si occupa di raccolta di carta e cartone.

Ancora da accertare le cause del rogo, i pompieri stanno lavorando per cercare di domare le fiamme.

Anche il Comune di Sant'Olcese ha lanciato l'allarme: "Incendio in corso all'azienda Benfante a Menesseno - si legge in una nota - il sindaco ha chiamato i soccorsi, si consiglia ai cittadini di evitare di passare nel tratto di strada di via Gramsci e limitrofe e di chiudere porte e finestre per evitare che iil fumo entri nelle case".

Notizia in aggiornamento

Nel video girato da un nostro lettore l'incendio e il fumo che si alza su Manesseno