Auto in fiamme vicino a una bombola di gpl

Pomeriggio di lunedì 11 gennaio 2021 impegnativo per i vigili del fuoco.

Oltre a Pegli, per la Ferrari distrutta, e a Santa Margherita, per un incidente sul lavoro, le squadre di Bolzaneto sono intervenuti in via Beleno, nel comune di Sant'Olcese, per l'incendio di un'autovettura.

Il pronto intervento ha permesso di spegnere velocemente le fiamme e di non compromettere il serbatoio di gpl posto nelle vicinanze.