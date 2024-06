Cade durante una gita con gli scout: 17enne in ospedale con l'elicottero

Una 17enne è stata soccorsa intorno alle ore 12:30 di domenica 2 giugno a Sant'Ilario. La ragazza si trovava con un gruppo di scout, è caduta da un muretto e ha fatto un volo di qualche metro riportando un trauma cervicale.

Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi e sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Rossa di Apparizione. Allertati anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino, la 17enne, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino con l'elicottero Drago.

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco, impegnati dall'alba ad Avegno per il vasto incendio che ha coinvolto lo stabilimento Tossini, le operazioni proseguono anche nel tardo pomeriggio. Tra gli interventi di giornata anche il curioso soccorso a una persona che si è trovata un serpente in auto in corso Europa e quello per un cavallo finito in una scarpata a Torriglia.

