Cinghiale distrugge muretto a secco a Sant'Ilario. "Invasione senza precendenti"

Sono patrimonio dell'umanità per l'Unesco ma il cinghiale non lo sa.

Così nella notte un ungulato, poco informato, ha buttato giù un muretto a secco a Sant'Ilario. Lo incastrano le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza posizionata all'esterno da un residente che denuncia: "I vostri amati cinghiali stanno tirando giù il vostro prezioso e unico territorio".

Si rivolge ad "animalisti e ambientalisti da tastiera" Marco Marsano, autista Amt che vive sulla collina più ambita di Genova, ma per lui non è tutto ora ciò che luccica: "Alla mancanza dei servizi di base come rete fognaria, illuminazione pubblica, colonnine antincendio, viabilità carrabile e di fronte al problema dell'incuria, dello spopolamento e del degrado del territorio si aggiunge quello dei simpatici ungulati che si fa ogni giorno più urgente".

Il cittadino dunque chiede un tempestivo intervento per fare fronte a quella che definisce "una invasione senza precedenti". Proprio ieri il presidente di Cia Liguria ha espresso le sue perplessità sull'installazione di reti di protezione per contenere sia l'avanzata sia la diffusione della pesta suina, avanzando la necessità di un ulteriore depopolamento. Ipotesi, questa, scartata dagli esperti secondo cui uccidere l'esemplare matriarcale porta solo al raddoppio delle gravidanze e alla nascita di sempre più cinghiali.