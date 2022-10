Sant’Eusebio, nuovo manto erboso per il campo da calcio

Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore allo Sport e impianti sportivi Alessandra Bianchi e del vice sindaco Pietro Piciocchi, il progetto definitivo esecutivo di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'impianto sportivo Sant'Eusebio, in via superiore Rocche di Bavari, di proprietà del Comune di Genova.

L'intervento ammonta a 430mila euro di cui 380mila da parte del Comune di Genova e 50mila euro della società concessionaria della gestione Ssd Centro Polivalente Sant'Eusebio, che potrà fruire di un prolungamento dell'affidamento.

Nell'ambito dell'Accordo di programma con il Comitato regionale Liguria della Figc Lnd, sono già sei gli impianti che sono stati oggetto di intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dal 2019 a oggi: il campo sportivo Boero, il Ligorna e lo Strinati in Valbisagno, il Ferrando-Baciccia di Pra', il Ceravolo al Lagaccio e il Sanguineti a Quarto.

"Si tratta di un intervento molto importante che comprende anche la sostituzione del manto erboso artificiale con uno innovativo di ultima generazione - spiega l'assessore Bianchi - il progetto rientra nell'accordo di programma sottoscritto con la Lega nazionale dilettanti per la manutenzione straordinaria degli impianti. Il campo da calcio sarà quindi completamente rinnovato, andando a sanare gli attuali deficit sul fondo che oggi presenta avvallamenti e distacchi del manto, e sarà fruibile per un'ampia platea di sportivi, gare ufficiali e attività di scuola calcio. La collaborazione con il Comitato regionale Liguria della Figc Lnd è fondamentale per efficientare i nostri impianti facendo squadra, in partnership pubblico-privato, con i gestori delle strutture".