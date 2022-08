Anziano stordito e derubato da una finta badante

Lo ha avvicinato in strada raccontandogli di aver perso il lavoro e di avere un figlio molto malato. Lui, toccato dal racconto, l'ha invitata a salire in casa per offrirle il pranzo ed è stato lì che la finta badante ha rapinato un ottantenne di Sant'Eusebio.

Prima gli ha versato da bere aggiungendo, a sua insaputa, qualche sostanza narcotizzante e una volta stordito, ha iniziato a ripulire casa da ori, gioielli e soldi.

L'anziano si è risvegliato solo e con la casa sottosopra, a quel punto ha chiesto aiuto ai vicini che hanno chiamato i carabinieri. Ai militari l'uomo ha raccontato di aver visto tutto nero a un certo punto e di essere stato derubato.

Gli investigatori hanno sequestrato i video delle telecamere di sorveglianza della zona nella speranza di individuare la donna da qualche immagine e attraverso i rilievi della scientifica intervenuta in casa di estrapolare le sue impronte digitali per identificarla.

La speranza dei carabinieri è che si tratti di un caso isolato e non di una nuova banda che colpisce i soggetti anziani per portargli via tutto quello che hanno.